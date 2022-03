César Azpilucueta no ha querido hoy hablar sobre su futuro que algunos sitúan en el FC Barcelona. En la rueda de prensa de la Selección en Las Rozas, Azpilicueta ha advertido que la pandemia y la guerra han demostrado que se tiene que vivir el "día a día". Sobre la próxima eliminatoria de Champions ante el Real Madrid, el jugador del Chelsea ha reconocido que el club está viviendo una situación de "incertidumbre" que, lejos de desanimarles, ha unido más al grupo. No obstante, no se atrevió a hablar de favoritos para superar los cuartos de final de la Champions.

Azpilicueta no desvela su futuro "Los favoritismos hay que demostrarlos en el campo. La Champions pasada no fuimos favoritos en ninguna fase. Ahora nos enfrentamos al Real Madrid que ha demostrado su poderío frente al PSG y tenemos que demostrar nuestro nivel porque eliminatoria nos va a exigir al máximo", ha dicho en la sala de prensa.