Las cosas no marchan bien en París y parece que la temporada está abocada a la depresión tras la eliminación de la Champions League. El proyecto catarí del PSG en 2022 parece que se cae a pedazos. Mbappé mira a Madrid, mientras que Neymar y Messi reciben durísimas críticas de prensa y aficionados.

Desde Argentina se asegura insistentemente que Messi no está cómodo en la capital francesa. Aunque firmó por dos temporadas, por lo tanto terminaría en 2023, se especula con una posible salida este mismo verano.

Es más en París algunas críticas han ido más allá y piden incluso la expulsión inmediata de Messi del PSG. Al menos así lo ha reclamado un ex del PSG como Jérome Rothen. El ex futbolista y ahora comentarista en RMC Sport asegura que “por el bien de todos, debería terminar en junio, porque la historia de amor nunca ha existido”.

De hecho Messi fue baja en el último partido del PSG en Liga antes de disputar los correspondientes compromisos con Argentina durante este parón internacional. “Hay cosas que me chocan. No es el único que ha hecho esto con el París Saint-Germain desde hace unos años. He visto a sudamericanos un poco frustrados de vez en cuando, físicamente un poco flojos y sin jugar, mientras luego están en condiciones de jugar con su selección”, argumenta Rothen.

Kempes también apoya una salida de Messi del PSG

Sin embargo en Francia no son los únicos que piden su salida del equipo capitalino. Una leyenda del fútbol argentino como Mario Alberto Kempes también opina igual: "Si Messi está cansado en el PSG, deberá resolver su situación y ver qué quiere hacer. Tiene un contrato bastante largo con el París. Yo no sé si en el Barcelona lo van a recibir con los brazos abiertos, porque se fue de una manera que nadie esperaba y ahora volvería de una manera que nadie espera. Es complicado. En el Barcelona era el rey, en el Paris no está tan contento como cuando estaba en el Barcelona. Él sigue siendo el rey del mundo, lo que pasa es que los resultados no se están dando y eso lo afecta, por más que se le salga la sonrisa en cualquier momento. No creo que Messi dure tanto en el PSG si las cosas siguen como ahora”