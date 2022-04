No está siendo una temporada fácil para Juan Mata. El centrocampista español, que termina contrato en junio, no atraviesa su mejor momento desde que llegó al Manchester United. Es más, esta campaña apenas ha jugado cinco partidos oficiales, aunque la realidad es que en dos de ellos no llegó ni a disputar 60 segundos sobre el verde.

Ese es su papel en el equipo. El jugador de los Red Devils es totalmente residual y la prueba de ello son los 157 minutos disputados hasta la fecha. Ahora, ya con el final de su estancia en Manchester asomando, Juan Mata se ha sincerado en los medios oficiales del club inglés. A sus 34 años, Juan Mata no pierde la sonrisa pese a no poder disfrutar lo deseado desde dentro. "No he estado jugando tanto como querría esta temporada y realmente lo echo de menos", aseguró. Sin embargo, también confesó que todavía disfruta con el "trabajo diario" y con el hecho de poder "entrenar con los compañeros". La confesión de Juan Mata sobre Koeman y su pasado en el Valencia El exvalencianista, a su vez, aseguró que puede "seguir disfrutando jugando y dándolo todo por el equipo". Lo hará de aquí al final de la temporada y después verá qué ocurre con su futuro. Equipos interesados no le faltarán. Por ejemplo, la Real Sociedad, que llegó ya a negociar para ficharlo el pasado mercado de enero. ⚽️❤️ pic.twitter.com/tUQjyXIVIa — Juan Mata García (@juanmata8) 7 de abril de 2022 La vida tras la retirada Juan Mata también se refirió ante el medio oficial del club inglés que una vez se retire del fútbol seguirá al cien por cien comprometido con este deporte, centrándose en la organización benéfica Common Goal que él mismo apoyó en 2017. "Por supuesto que estaré involucrado con Common Goal porque eso es algo que va más allá del fútbol", aseguró. "Es algo que durará mucho más y permanecerá allí después de que yo me retire y muchos miembros se retiren, pero mi mente está 100% comprometida con jugar", dijo. Eso sí, Mata todavía tiene cuerda para seguir disfrutando de su pasión y concluyó con una reflexión interesante sobre su situación profesional. "Aunque no juegue tanto, mental y físicamente estoy listo para render, y espero que sea así pronto. Es un sueño hecho realidad ser jugador de fútbol profesional".