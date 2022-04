Con la llegada de Ferran Torres y Aubameyang se ha ido diluyendo el efecto Memphis en Can Barça. En realidad, la marcha de un Koeman que ya tiene nuevo equipo le condenó al atacante, que ha pasado a un segundo plano con Xavi.

Ahora bien, que no sea tan importante no quiere decir que no cuente. Ni tampoco que el Barça esté dispuesto a deshacerse de sus servicios fácilmente.

En caso de salir, sería con una buena oferta. Llegó libre en verano y el neerlandés va a tener opciones de salir este mismo verano. Arsenal, Everton y Newcastle son tres de los equipos que se han interesado por el delantero en las últimas semanas tal y como adelanta SPORT.

En la parcela ofensiva del equipo culé hay overbooking y Memphis podría ser uno de los candidatos en el Barça para salir en verano.