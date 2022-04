Todo apunta a que Kylian Mbappé no continuará la próxima temporada en el PSG. El Real Madrid parece su próximo destino, aunque todas las partes siguen manteniendo la incertidumbre.

Hay pistas, sin embargo, que indican su marcha de París. Una, por ejemplo, el último anuncio publicitario del PSG tras su acuerdo con la firma ‘GOAT’ para que aparezca en las mangas de la camiseta.

El acuerdo le reportará 50 millones de euros por tres temporadas pero Mbappé no aparece en el spot publicitario. Lo cierto es que, en este caso, no significa demasiado ya que el delantero francés tiene una cláusula en su contrato que le da libertad para formar parte o no a este tipo de eventos. Algo que también ha sucedido con la selección francesa.