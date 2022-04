El futuro de Erling Haaland parece situarlo cada vez más alejado del Borussia Dortmund. Real Madrid, Manchester City, Barça o PSG quieren hacerse con los servicios del noruego, pero su estado de forma preocupa de cara a su fichaje.

Haaland se ha perdido 16 partidos esta temporada, y según ha explicado Marco Rose, entrenador de los alemanes, el delantero "aún no está libre de dolor". El atacante noruego sufrió una entrada en el partido de su selección ante Armenia el pasado 29 de marzo y tuvo que retirarse en el descanso.

"No podemos empujarle a hacer algo que no quiere para sí mismo. Es imposible que no tenga dolor. Me mandaron una foto en la que se podía ver que tenía el pie torcido 90 grados, algo se tuvo que romper", explicó el técnico en la previa del encuentro ante el Wolfsburgo.

Pendientes de su futuro

Haaland ha pedido al club alemán que no hagan públicos sus informes médicos. Según 'Sport1', esto pasó en enero, cuando el Dortmund hizo un comunicado avisando que el delantero tenía "problemas musculares". Los medios alemanes informaban de que el jugador sufría un desgarro en el muslo.

El noruego sabe de la importancia que tiene este verano para su futuro y por eso ha pedido al equipo alemán que oculte sus lesiones para no frustrar su posible salida.