En los últimos días se ha especulado mucho con una posible salida de Marcelino del Athletic al concluir la temporada. La realidad, es que más allá del contrato del técnico (que acaba en junio), el exvalencianista ha estado vinculado a banquillos como el del Atlético o el de la selección española y que, por lo pronto, no ha renovado en San Mamés.

En Bilbao están a la espera de ver qué ocurre con la presencia tras la salida de Aitor Elizegi. Ricardo Barkala, uno de los candidatos, ya ha reconocido que ha hablado con distintos perfiles de entrenadores y Marcelino ha sido claro al respecto. ¿Con él también?

"Yo no soy la persona que debe confirmar o desmentir esa información. Corresponde a las personas que tienen la intención de presentarse para ser candidatos del Athletic. Él ha dicho eso y yo lo respeto absolutamente. Cuando a nosotros se nos ofreció la renovación en diferentes ocasiones, decidimos no hacerlo porque creemos que estas personas que se presentan deben tener la absoluta libertad para desarrollar su equipo de trabajo", dijo el técnico.

"Con esas declaraciones nos hace pensar que nosotros no somos la primera opción para ser los entrenadores del Athletic y eso a la vez nos puede ayudar a tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro en el Athletic", avanzó.

Marcelino pudo renovar y explica el motivo de su rechazo al Athletic

El técnico reconoció que tuvo en su mano la opción de renovar de la mano de Elizegi pero que decidió esperar para ver quién es el nuevo presidente del equipo de San Mamés. Además, aseguró que la actitud de Barkala no le parece una "falta de respeto" y recordó: "Creo que nosotros hemos sido honestos con el Athletic. Siempre antepusimos los intereses del club a los nuestros. Habríamos podido ser egoístas, agarrarnos a un contrato y si no nos quieren, pues cobrar un dinero", dijo sobre la opción de renovar y la hipótesis de un finiquito en caso de no ser la primera opción del futuro presidente.

Sea como sea, el Marcelino más reflexivo confirmó que puede estar ante su final en San Mamés y no aseguró al 100 por 100 que su deseo sea seguir. "Estamos al 50 por ciento. Falta una persona o dirigente que rellene ese 50% restante", dijo. El técnico seguirá si se siente respaldado. "Lo más correcto ahora es pensar en el presente y luchar por Europa". "Dije que el Athletic es mi primera opción, pero no he dicho que quiera un consenso con los candidatos", avanzó. "Puede que sean mis últimos cinco partidos con el Athletic", zanjó.