El mercado de fichajes del Barça prometía grandes incorporaciones, sobre todo un refuerzo top para el ataque, y puede que no sea lo ideal que algunos imaginaron en Can Barça. La realidad es que la entidad está en proceso de reconstrucción, también a nivel económico y que, hoy por hoy, no puede aspirar a competir con los mejores clubes de Europa para fichar a cracks mundiales de la talla de Mbappé o Haaland.

Tampoco Lewandowski, la última opción de fichaje 'top' para el ataque. Ni el polaco, acabando contrato en el Bayern en un año, será fácil ya que su equipo no está dispuesto a negociar por su salida. El Barça asume que no vendrá un delantero 'top mundial' en verano Los días pasas y pese a que la dirección deportiva de Mateu Alemany sigue trabajando para confeccionar de nuevo una plantilla para pelear por LaLiga y que sea más fuerte en Europa (este curso cayó en los grupos de la Champions y en los cuartos de la Europa League), Xavi Hernández ya se teme lo peor. Así lo avanza ElNacional.Cat, medio que asegura que desde la entidad ya están asumiendo que cada vez es menos probable que llegue un refuerzo que revolucione la delantera de cara al próximo curso. Ni Mbappé, que apunta al Real Madrid, ni Haaland, al Manchester City, son posibilidades reales y Lewandowski lo era y poco a poco se aleja. Las alternativas tampoco convencen. Nombres como Álvaro Morata, Lukaku o Isak se han puesto sobre la mesa en los últimos meses, pero generan dudas en cuanto a la inversión/rendimiento que pueden dar comparando con lo que ya hay disponible para Xavi Hernández. El Barcelona no quiere a Adama El fichaje que quiere anunciar Florentino Pérez tras Mbappé En este sentido, la venta de Memphis Depay se daba por hecho si llegaba un refuerzo y ahora su caso podría dar un giro. Es más, el '9' -que no tenía la confianza inicial de Xavi al tratarse de un hombre pedido por Koeman- está terminando LaLiga con minutos y con goles. No ha sido titular y su salida se daba por hecha. De hecho, se tasaba su venta en unos 30 millones de euros, aunque ahora todo podría cambiar. De la rampa de salida a una posible renovación Equipos como Inter, Juventus, Newcastle o incluso el Atlético de Madrid siguen los pasos de Depay, que este curso comenzó siendo un indiscutible en el equipo culé y se ha ido diluyendo desde el mercado invernal, cuando llegaron hombres como Ferran o Aubameyang. Viendo lo que puede suceder (y lo que teme Xavi), la venta de Depay se habría paralizado. Es más, de acuerdo a la información del mencionado medio, para no quedarse con las manos vacías el club incluso podría ofrecerle al futbolista una renovación, ya que queda libre en 2023 y en caso de iniciar otro curso al frente del equipo, en enero estaría en disposición de negociar con cualquier club para marcharse gratis (mismo caso que Dembélé). La prioridad de Memphis siempre ha sido la de quedarse y triunfar en el Camp Nou. No se esconde. Sabe que no era del agrado total de Xavi y peleó por una oportunidad que acabó llegando. Y ha respondido. Valorado en 45 millones de euros, Depay suma 12 goles esta campaña entre LaLiga (11) y la Europa League (1). Y tiene 28 años. Es un activo importante que el club debe gestionar bien ya que llegó gratis y, en caso de salir, podría dejar dinero en las arcas de la entidad. El Atlético de Madrid, pendiente del futuro de Depay El Atlético, como ya se ha mencionado anteriormente, está pendiente del futuro del atacante por si fuera uno de los descartes en Can Barça en verano. Por lo pronto, o llega una gran oferta, o Memphis estaría más cerca de seguir como culé.