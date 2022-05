Es un hecho que el centro del campo del Real Madrid necesita rejuvenecerse. El trinomio Casemiro-Kroos-Modric sigue dando muchas alegrías al Santiago Bernabéu pero tiene fecha de caducidad. El brasileño tiene 30 años, el alemán, 32 y el croata, 36.

Es por ello que Florentino Pérez contempla fichajes como el de Aurélien Tchouaméni, que se unirían a los ya los ya consolidados Valverde y Camavinga. Pero para entrar, hay que dejar salir, y con la continuidad de Kroos y Modric casi garantizada, es Casemiro el que tiene muchas papeletas de abandonar el conjunto ‘blanco’ este verano.

Y es que aunque tiene contrato hasta el 2025, el interés del PSG supone una gran oportunidad tanto para el jugador como para el propio Real Madrid. Es, de hecho, una de las condiciones de Zinédine Zidane antes de coger el equipo.

Eso sí, Florentino Pérez no va dejarle salir por menos de 40 millones euros. No hay que olvidar que se trata de un jugador importante de la plantilla, un ‘fijo’ en el once de Carlo Ancelotti y, con 30 años, todavía puede dar un buen rendimiento varias temporadas más.