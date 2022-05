El FC Barcelona tiene cada vez más complicado el fichaje de Vivianne Miedema, que está cerca de ampliar su contrato con el Arsenal por un año más. Así lo asegura el diario inglés 'The Athletic'.

Tras el partido frente al West Ham, la delantera habló para la BBC donde explicó que todavía no tenía claro su futuro ni si jugaría un año más en Inglaterra. Una decisión que tomará en las próximas semanas una vez concluya la temporada del conjunto inglés.

"Me gustaría ganar títulos, y está claro que este año no lo he hecho, y creo que está es la decisión que tengo que tomar", explicó la neerlandesa. No obstante, y a pesar de no haber levantado ningún título, Vivianne Miedema no descarta la opción de seguir en el Arsenal pues "el club se dirige hacía ese camino, y quizás podría quedarme uno o dos años más".

'The Athletic', además, apunta que la futbolista habría realizado ya una grabación en el Emirates Stadium para un posible anuncio sobre su renovación.