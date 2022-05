Frenkie De Jong es uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Barça. El neerlandés se ha convertido en la mejor opción del conjunto azulgrana para hacer caja y dar un poco de aire a las maltrechas cuentas.

Desde hace varios días el Manchester United parece situado en la 'pole' para incorporar al centrocampista por una cantidad cercana a los 100 millones de euros. Sin embargo, Old Trafford no parece ser el destino favorito de De Jong, consciente de que los red devils no jugarán Champions la temporada que viene.

La prioridad de De Jong es continuar en el Barça, pero en caso de abandonar el club, prioriza el Manchester City antes que el United. Según 'The Sun', el ex del Ajax renunciaría al salario millonario del United para priorizar al City en el caso de que el club blaugrana no tenga más remedio que venderle.

El City también le quiere

El cuadro de Pep Guardiola también está interesado en incorporar al futbolista, aunque no por una cantidad tan elevada como la que ofrecería el United. El City no se acercaría a los 100 millones que quiere el Barça e incluiría jugadores para abaratar la operación. Es una operación más complicada que con el United, pero De Jong lo prefiere.