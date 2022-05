Joan Laporta está muy cerca de cerrar el fichaje de Robert Lewandowski por tres temporadas con el Barcelona. Después de que el Manchester City hiciese oficial el traspaso de Erling Haaland, su primera opción, el conjunto culé tuvo que buscar una alternativa al noruego.

El siguiente nombre que los catalanes tenían en la lista era el de Robert Lewandowski, que acaba contrato con el Bayern en junio de 2023. El polaco no está dispuesto a renovar con los bávaros y comunicó a Hasan Salihamidžić, director deportivo del Bayern, que quiere dejar el club y no quiere aceptar la renovación de contrato de un año que le ofrecen los alemanes, según 'Sky Sport'.

"No quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y le gustaría dejar el club. Me dijo que le gustaría probar alguna cosa nueva, pero nuestra posición no ha cambiado, 'Lewa' tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023 y queremos que lo cumpla", explicó Salihamidžić.

Pretendido por Florentino

El Real Madrid quiso firmar a Lewandowski en todos los mercados de fichajes, pero el delantero siempre se negó. Florentino se puso en contacto con el director deportivo del Bayern, pero la situación deportiva de los blanco hace prácticamente imposible la llegada del polaco.

Laporta está a punto de incorporar al máximo goleador de la Bundesliga al cuadro azulgrana y añadir a un delantero que reforzaría la parcela ofensiva de los culés.