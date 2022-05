El diario SUPERDEPORTE ha tenido acceso en exclusiva a unas conversaciones de Anil Murthy que pueden ser decisivas en el futuro a corto/medio plazo en el Valencia CF. En ellas, además de hablar de las posibles salidas de Gayà o de la venta de Soler, al que llega a amenazar si no llega con una buena oferta para marcharse, también habla de José Bordalás y de los deseos de Quique Sánchez Flores por regresar al club de Mestalla.

Fue en una conversación con José Luis Gayà, al que le reveló el nombre de un entrenador que quiere volver a sentarse en el banquillo valencianista: «Eh, my friend, sé que estás triste pero... Quique Sánchez Flores quiere volver».

Quique Sánchez Flores, precisamente, habló este domingo sobre su futuro y, aunque finaliza contrato con el Getafe este 30 de junio, no quiso dar pistas sobre su más que posible renovación.

"Hay cosas que no se pueden comprar, hay cosas que no se pueden intercambiar de la forma que otros piensan y hay situaciones personales que uno no puede cambiar. Me apetece estar como estoy, ser hombre de campo, un entrenador que está junto a sus jugadores, pero que cuando acabo quiero llegar a casa y estar con mi familia", comentó en sala de prensa.

"Durante muchos años he estado en una situación que eso no ha podido ser. Ahora todo lo que quiero estar es con esta gente y luego con mi gente, y eso de la única forma que se pueda dar es estando en el Getafe. No creo que vaya a ser un problema", zanjó el técnico azulón.