El Real Madrid no podrá contar con Kylian Mbappé la temporada que viene debido a que el jugador francés decidiese renovar con el PSG y no cumplir su sueño de vestir de blanco. Esta decisión conmocionó a los seguidores blancos que creían que el fichaje del futbolista galo era una realidad, pero Florentino no tiene tiempo para lamentarse y ha decidido activar su opción B: Raheem Sterling.

El jugador del Manchester City es el nuevo objetivo de los de la capital y estaría dispuesto a pagar entorno a 50 millones de libras por el extremo inglés, quien está en su último año de contrato en el equipo de Pep Guardiola y todo indica que no va a renovar. La opción es viable y puede ser una buena transacción para ambas partes. El Barça intentará una cesión simple por Sterling Sterling ha perdido la titularidad esta temporada y el entrenador español no ve con malos ojos su venta al equipo español. Pese a no ser clave en el esquema de Guardiola, sus cifras la reciente campaña no son decepcionantes: 17 goles y 8 asistencias. En una entrevista al diario AS en febrero de 2020, el británico no cerró la puerta a una posible llegada al Santiago Bernabéu: "El Madrid es un club fantástico. Soy un jugador que siempre está abierto a los desafíos".