Mientras Monchi sigue planificando la próxima temporada en cuanto a las entradas y a las salidas, sobre todo tras la venta de Diego Carlos y las próximas salidas de Koundé y En-Nesyri programadas, el director deportivo del Sevilla no pierda de vista la situación respecto al banquillo.

El futuro de Julen Lopetegui, con contrato en vigor, sigue siendo un gran misterio. El rendimiento del técnico con el Sevilla es bueno, pero pese a que ha vuelto a meter al equipo en la Champions League para la 22/23 el final de la temporada no ha sido bueno. Por el momento, tanto presidente como Monchi lo han ratificado, pero el futuro sigue sin estar claro y también dependerá del donostiarra.

La continuidad del técnico es lo más probable, aunque no se descarta ninguna posibilidad después de ver cómo el equipo fue a menos y pasó de pelear por el liderato en la primera parte de la temporada a ser eliminado en la fase de grupos de la Champions y caer a las primeras de cambio en la Europa League.

La situación de Marcelino este mercado

En este sentido, hay dos nombres propios que ganan fuerza para relevar al técnico en caso de salir: Uno de ellos es Marcelino, la espina 'clavada' de Monchi, ya que con el director deportivo al frente no le fue nada bien en una anterior etapa en el Sánchez Pizjuán. En concreto, en la temporada 11/12 apenas duró unos meses antes de ser destituido, a principios de febrero. (Jornada 22 de LaLiga).

"Me siento responsable del fracaso de Marcelino en el Sevilla. No fui capaz de hacer una plantilla acorde a los perfiles que él necesitaba. No hice algo clave en la tarea de un director deportivo, la de no interpretar lo que un entrenador quiere. Marcelino es un entrenador top, de los mejores de España" declaró Monchi tras aquella mala experiencia. Ahora gana fuerza, pero también está en la terna Diego Martínez. Habrá que esperar acontecimientos en Nervión...

Por lo pronto, Marcelino se encuentra sin equipo, ya que al terminar la temporada y teniendo en cuenta que la presidencia cambiará próximamente, dejará al Athletic.