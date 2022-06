El Atlético de Madrid se quedó esta temporada lejos de revalidar el título de campeones de liga. Los del 'Cholo' no hicieron una buena campaña, donde su clasificación para la Champions League peligró en más de una ocasión.

Simeone habría puesto encima de la mesa los nombres de los futbolistas con los que no cuenta y a los que quiere dar salida en el mercado de fichajes de verano. Son varios los jugadores que no tienen su futuro asegurado en el Wanda.

La lista del 'Cholo'

Dentro de los nombres que no continuarían, Simeone tiene varios apartados: ventas, no renovaciones y jugadores con los que el argentino no cuenta. Los colchoneros buscan dar salida a los siguientes futbolistas:

- Álvaro Morata

- Vitolo

- Ivo Grbic

- Nahuén Pérez

- Marcos Paulo

- Santiago Arias

- Manu Sánchez

- Rodrigo Riquelme

- Víctor Mollejo

- Borja Garcés

- Daniel Wass

- Thomas Lemar

- Renan Lodi

- Mario Hermoso

Los tres últimos solo saldrían si llegasen ofertas buenas por ellos. Además, a esta lista se suman Luis Súarez, Lecomte y Héctor Herrera, que acaban contrato este año y no seguirán en el Wanda.