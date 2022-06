Novedades en el PSG. Asegurada la renovación de Mbappé, muchos podían pensar que iba a ser un verano 'cómodo' en el equipo galo. Nueva dirección deportiva a la espera de Zidane y fichajes para mejorar el equipo. Ahora bien, no es verano o al menos no es una ventana de fichajes normal si no vuelve a haber 'Caso Neymar'. Y, en efecto, lo tenemos de vuelta.

Esta vez Neymar no es el que está estirando de la cuerda para salir. Ahora, tal y como adelanta el diario SPORT, el equipo francés podría estar abriéndole la puerta al atacante brasileño para que se busque una salida. La realidad es que Neymar nunca ha sido el líder 'regular' que se le presuponía. Ahora L'Equipe, medio de referencia en Francia, asegura que el PSG le habría abierto al brasileño que no cuenta con él y ya se especula con un pposible XI de gala sin Neymar, siendo Lewandowski (pretendido a su vez por el Barça) opción para el ataque.