Última hora en le mercado de fichajes. Fernando Pacheco no continuará en el Deportivo Alavés la próxima temporada. El guardameta, canterano del Real Madrid, ya ha tomado una decisión y no seguirá en Mendizorroza. Ofertas para seguir en Primera no le faltaban, pero ya habría tomado una decisión.

Al parecer, Pacheco jugará en el Getafe CF la próxima temporada. Los azulones, que se están moviendo muy rápido este mercado de fichajes (han sido vinculados jugadores como Portu y de otros como Jorge de Frutos se habla de negociaciones en marcha) estarían en la 'pole' para hacerse con los servicios del extremeño. El portero, de 30 años, llegaría al Coliseum Alfonso Pérez para competir por la titularidad con David Soria, indiscutible estos últimos años. El guardameta se habría decantado por la opción del Getafe para regresar a Madrid, donde tiene a su familia. El adiós a una leyenda del Alavés. Se despide Pacheco