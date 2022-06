El mercado de los delanteros se está moviendo rápido. Primero fue el fichaje de Haaland por el City, después la renovación de Mbappé con el PSG, recientemente Darwin Núñez al Liverpool y en cuestión de horas el traspaso de Sadio Mané al Bayern. Otras grandes figuras como Lewandowski también están en el mercado y, aunque no se sabe en qué dirección, cambiarán de aires.

Otro atacante que sale a la palestra es Lautaro Martínez. El argentino no tenía pensado inicialmente abandonar el Inter de Milán, pero la oferta que va a llegar por él es para replanteárselo. El Tottenham de Antonio Conte, que ya le dirigió en el Giuseppe Meazza, va a poner 90 millones de euros sobre la mesa.

De momento los 90 'kilos' del Tottenham no convencen a Lautaro

Aunque la propuesta es muy suculento, por ahora el talonario de los Spurs no va a ser decisivo. Alfredo Pedulla, el periodista que ha dado la noticia del interés del Tottenham, también afirma que Lautaro no quiere irse. "No hay motivos para una salida", dijo el representante del delantero a Pedulla.

La clave para el atacante es que no es la única pieza del rompecabezas. El Inter se mueve para conseguir el regreso de Lukaku, que quiere salir del Chelsea a toda costa, y un compatriota de Lautaro como Paulo Dybala también está sobre la mesa. Estas operaciones incrementan el deseo de Martínez de quedarse... pero también podrían llevarse a cabo con el dinero de su traspaso y ser incompatibles con su continuidad en Milán.