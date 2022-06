Aprovechando el parón de las grandes ligas por las vacaciones estivales, son muchos los futbolistas que están recargando pilas viajando por el mundo. Es el caso de Haaland, que cada vez que puede viene a España para disfrutar de Marbella. Allí se ha encontrado con Joaquín, futbolista del Betis.

Y cómo no, el futbolista bético ha subido un vídeo a modo de 'cachondeo' con el noruego, reciente fichaje del Manchester City. "Me ha dicho que que quiere venirse al Betis, pero no tiene sitio. Ya el año que viene", bromea el veterano futbolista del Betis. Haaland, por detrás, le ríe el chiste. "Ahora todo el mundo quiere ser del Betis".