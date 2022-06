Bombazo el que podría ocurrir este mismo verano en el Real Madrid. Toni Kroos todavía no ha renovado su contrato, que termina en el verano de 2023. Según las informaciones el futuro del centrocampista alemán no está claro. Tanto que si la renovación no va por buen camino podría salir en las próximas semanas del conjunto merengue antes de que expire su vinculación actual.

Según informó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, en principio, Kroos está decidido a terminar su etapa en el Madrid dentro de doce meses, sin embargo la situación del veterano mediocentro podría cambiar drásticamente y salir este mismo verano. El director de OKDiario explicó la situación en el programa que dirige Josep Pedrerol: "Kroos es un excelente jugador y tiene la cabeza muy amueblada. Conté que le había dicho a sus compañeros que en 2023 dejaba el fútbol con 33 años. Ahora me cuentan que está sopesando, no lo demos por hecho, la posibilidad de abandonar este mismo verano el Real Madrid. Lo haría porque hay gente nueva. Ve que su titularidad podría estar en peligro". Inda continuó: "Dejar el Real Madrid es lo que está analizando, está al 50%. Creo que volvería a Alemania para hacer una retirada suave. No creo que se fuera al Bayern. El límite suyo para estar en el fútbol es 2023 y ahora ha podido cambiar a este año. Está meditando dejar el Real Madrid o el fútbol este año".

'Overbooking' en el centro del campo del madrid

Kroos quiere saber de primera mano cuál va a ser su papel esta temporada. La llegada de Aurélien Tchouaméni y el crecimiento tanto de Fede Valverde como de Eduardo Camavinga podrían restar minutos a Casemiro, Kroos y Modric, con un año más y muchos minutos en sus piernas. Así pues la gestión del vestuario por parte de Carlo Ancelotti será importante para mantener a todo el equipo unido. Aunque el centrocampista alemán es uno de los estandartes del equipo, además de estar completamente aclimatado al país y a la ciudad, entiende que su ciclo puede estar terminado y buscar nuevos estímulos.