El futuro de los jugadores que acaban contrato en el Real Madrid no termina de concretarse. Tan solo Gareth Bale tras el anuncio de su fichaje por Los Angeles FC ha encontrado un nuevo proyecto. Sin embargo Marcelo e Isco todavía no tienen claro a qué equipo van a ir la próxima temporada. El caso del malagueño cada vez se complica más porque sus opciones en España empiezan a caerse, ya que no es una prioridad ahora mismo para los clubes que se habían interesado en él.

Dos de los equipos que más pendientes estaban del futuro de Isco comparten ciudad. Sevilla y Betis le ofrecen la oportunidad de jugar Champions y Europa League respectivamente. Sin embargo en el caso del Sevilla ahora mismo todos los esfuerzos están centrados en encontrar un recambio a Diego Carlos. En el otro barrio sevillano el gran deseo verdiblanco es el regreso de Dani Ceballos. El Betis está pendiente de hacer hueco a la ficha del todavía mediocentro del Madrid, algo que le cerraría las puertas a Isco y quizá también a Canales según apuntan desde Sevilla. En ese caso la Premier League o la Serie A se erigen como las mejores opciones para el jugador andaluz. De hecho ningún otro equipo español se ha interesado fuertemente en su contratación debido a su alta ficha propia de su larga y exitosa trayectoria en el Real Madrid. Por eso, sobre todo, el dinero de la Premier o la política económica italiana le abrirán las puertas de un club de esos países. Italia o la Premier, las mejores opciones para Isco Así pues el siguiente en la lista de posibles destinos para Isco es la Roma. José Mourinho quiere dar un salto competitivo en el equipo capitalino y por eso están interesados en Gonçalo Guedes, una de las posibles grandes ventas del Valencia este verano. No obstante el conjunto italiano también debe hacer hueco para reforzar su plantilla de manera acorde a las aspiraciones que quiere el entrenador portugués. Sea como sea, los días pasan y este 30 de junio finalizará el contrato de Isco con el Real Madrid y con su futuro todavía en el aire. En pocas semanas arrancarán la mayoría de sus equipos las pretemporadas y los entrenadores pueden hacer descartes que desencadenen más movimientos en el mercado. Así pues Isco espera tras nueve años en el Santiago Bernabéu, varias Champions League y más de 350 partidos jugados con el Madrid.