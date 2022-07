Griezmann llegó al Atlético el pasado mercado de fichajes. Su regreso al Atlético fue cuestionado por muchos. A fin de cuentas, el delantero francés regresaba a la que fue su casa tras fracasar en el Barça, donde nunca encontró su sitio. Ni su fútbol. Volvió al Wanda y muchos no le perdonaron su marcha -hoy en día sigue el resentimiento de parte de la afición. Si a ello se le suma que ha completado una campaña 'pobre', con únicamente 8 goles... su temporada no ha sido positiva.

Pero el club colchonero ha ejercido la opción de ampliar su cesión una temporada más. Quieren reactivar la mejor versión del jugador francés. Aquel que garantizaba mínimo 20 goles por temporadas y que le llevó a triunfar como rojiblanco.

En un mercado de 'guerra' para muchos equipos ,el Atlético de Madrid también está muy condicionado por el límite salarial. Y por eso, a estas alturas parece que el 'fichaje estrella' de la temporada va a ser él.

¿Ahora qué pasa con Griezmann?

Seguirá en el Wanda. Se abre una nueva oportunidad con el inicio de una nueva temporada. El '8' no se adaptó bien el pasado curso, pero en el club están seguros de que pueden volver a sacar a relucir su mejor versión.

Desde luego, este curso no fue el suyo. Entre lesiones y la falta de confianza después de un periodo malo en Can Barça (y a eso se le suman las críticas), Antoine no encontró su mejor fútbol. Ahora, y a la espera de ver qué sucede en el mercado, Griezmann es el gran fichaje. Hoy por hoy, el único asegurado. El club, a falta de ver si llegan otros grandes cracks, primero necesita vender. Y en ello está.