La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United parece cada vez más próxima. Tanto, que según 'The Times' el jugador habría pedido ya a su actual club que le facilite la marcha si hay una oferta interesante para el United.

El portugués quiere jugar la próxima temporada la Champions League y eso no podrá hacerlo con los 'Red Devils', pero tampoco con la Roma que dirige José Mourinho o el Newcastle, que también está interesado en su contratación. Por ello, las opciones del Chelsea, Nápoles o incluso del Sporting Club de Portugal, dónde inicio su carrera, comienzan a emerger con fuerza.

Por partes, con el Chelsea sólo ha habido una toma de contacto. Así, según informó 'The Athletic' hace unos días, Jorge Mendes se reunió con Todd Boehly, nuevo propietario del club, para ofrecerle a Ronaldo.

Otro posible destino para el luso, según ha avanzado también 'The Athletic’, estaría en Italia. Concretamente en el Nápoles, que sí jugará Champions la próxima temporada.

Al igual que en Portugal el Sporting Club, club en el que debutó como profesional. El ex jugador del Valencia CF, Hugo Viana, actual director deportivo de la entidad lisboeta, lo ve complicado aunque no imposible.

"Creo que ahora no es posible... pero nunca se sabe", apuntó sobre esta cuestión Hugo Viana en declaraciones a 'Sky Sports'.