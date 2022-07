Moncayola es un nombre que suena con fuera en Bilbao por su posible fichaje por el Athletic, incluso en las elecciones, Barkala había asegurado que pagaría la cláusula de 22 millones si ganaba las elecciones a la presidencia del equipo vasco, un hecho que finalmente no ocurrió. Y ante tanto revuelo se ha pronunciado Barulio Vázquez, director deportivo del Osasuna, en la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje rojillo, Rubén Peña.

El que fuera director deportivo del Valencia ha mostrado su disconformidad con la manera que ha tratado el cuadro bilbaíno en las últimas semanas la situación, "me parece muy mal que un candidato utilice como baza electoral el nombre de un futbolista que tiene nueve años de contrato y que tiene una cláusula que es pública. Merecemos un respeto". "Obviamente algo hay, es cierto. Nosotros, como club, ahora tenemos la fuerza que probablemente en otros momentos no tuvimos por el nivel económico que teníamos. Hay tres voluntades: la del Athletic, la de Osasuna, que es no desprenderse de Moncayola, y la del jugador", ha asegurado, en unas declaraciones recogidas por el periódico Mundo Deportivo.

El propio Braulio ha reconocido que los agentes del jugador le habían trasladado el interés del Athletic. Ahora, con el mediocentro aún en las filas del conjunto rojillo, el director deportivo saca pecho: "Tenemos que alegrarnos de que el club ha crecido a todos los niveles y pienso que hemos conseguido que nuestros mejores futbolistas se mantengan en Osasuna", apunta.

Sobre el interés del nuevo entrenador que luce San Mamés, Ernesto Valverde, en el '7' rojillo, Braulio asegura: "No es tonto. Es normal que le guste un futbolista como Moncayola, teniendo en cuenta el mercado tan reducido que tienen".