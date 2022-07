El fichaje de Vitolo a la UD Las Palmas podría producirse en los próximos días, según ha informado el diario Marca. El actual jugador del Atlético de Madrid no cuenta con el extremo y el equipo canario estaría muy interesado en su incorporación. El jugador estuvo cedido en el Getafe la temporada pasada, pero no ha logrado recuperar el nivel para hacerse un sitio en el cuadro de Simeone.

Uno de los aspectos que más habrían ralentizado la salida del jugador a Gran Canaria habría sido la ficha del extremo. La UD Las Palmas no podría pagar el actual salario del jugador y la situación económica del club rojiblanco no es la mejor en estos momentos, además de que Vitolo no querría perder dinero.

Sin embargo, tanto los dos equipos como el jugador habrían rebajado sus pretensiones para que hubiese 'fumata blanca' para la vuelta del extremo del Atlético al equipo donde formó nueve años después.

Rodaje y experiencia en España

Vitolo salió de Las Palmas rumbo al Sevilla en 2013. Cuatro años más tarde, el Atlético se hizo con el jugador tras pagar su cláusula de 37,5 millones de euros al club hispalense. Sin embargo, el extremo saldría cedido precisamente a la UD Las Palmas ese verano y fue inscrito en el club rojiblanco el 1 de enero de 2018.

No obstante, el protagonismo de Vitolo en el equipo de Simeone fue de más a menos y la temporada pasada jugó cedido en el Getafe, donde no ha demostrado su mejor nivel. Ahora, todo parece indicar que el jugador volverá al equipo canario.