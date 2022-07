Si algo ha destacado en el Sevilla de Julen Lopetegui durante las últimas temporadas es la fortaleza defensiva del equipo. Sin nada que envidiar a ningún gigante nacional ni europeo, la zaga hispalense ha sido temible. Sin embargo, los tiempos cambian. Diego Carlos ahora es jugador del Aston Villa y Koundé deshoja la margarita, pero su futuro tampoco está en el Sánchez Pizjuán.

Aunque se está esforzando en reconstruir la defensa con fichajes de garantías, el director deportivo asume que el nivel va a bajar atrás. La forma de compensarlo es con buenas incorporaciones que transformen al Sevilla en un equipo más ofensivo. En otras palabras, cambiar los goles en contra que se dejarán de evitar por más goles a favor.

Luis Suárez, del Granada, el favorito de Monchi

El elegido del Sevilla no es otro que Luis Suárez. El colombiano, no el uruguayo. Hace meses que encandiló a Monchi y el descenso del Granada lo convierte en una gran oportunidad de mercado. A pesar de ello, el cuadro nazarí no está dispuesto a dejarlo salir a cualquier precio y de momento no hay grandes avances en las negociaciones.

A sus 24 años, el cafetero atraviesa un gran estado de forma a pesar del varapalo colectivo que sufrió hace dos meses. En la temporada 2021/22 fue autor de ocho goles y de cuatro asistencias. Ocasionalmente llegó a jugar como extremo izquierdo, pero su posición natural es la de delantero centro.

Las alternativas del Sevilla para la delantera

Aunque el preferido es Luis Suárez, Monchi siempre guarda varias balas en la recámara. Una opción que ha ganado enteros en las últimas horas es la de Memphis Depay: se quedará sin sitio en el Barça con la llegada de Lewandowski y se baraja que entre en la operación de Koundé.

También gusta al director deportivo Gio Simeone, pero no hay consenso con Lopetegui. Eldor Shomurodov, de la Roma, es otro de los predilectos de Monchi. Sin embargo, los dos nombres que están más cerca de Nervión hoy por hoy son Memphis y Luis Suárez.