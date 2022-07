En la presentación de Raphinha, el último fichaje del Barça, Mateu Alemany ha repasado el mercado de fichajes del club que poco a poco se va moviendo, sobre todo después de las incorporaciones del brasileño y Dembélé esta semana, y de Kessié y Christensen a principios de la pasada.

El director de fútbol ha querido zanjar el asunto del traspaso de De Jong por la vía rápida tras los continuos rumores de la salida del holandés al Manchester United. "Frenkie es un jugador importante para nosotros. Contamos con él totalmente. Aquí acaba la historia", ha recalcado Alemany.

La situación sobre el internacional con los Países Bajos entraba en la fase decisiva ya que el club blaugrana inicia la gira de pretemporada la semana que viene y la no presencia del jugador en ella hubiese sido un indicador clave de su futuro.

No obstante, el balear ha afirmado que siempre "es más complicado la salida de jugadores que tienen menos importancia que Frenkie" pero ha asegurado que el club cuenta con él.

Repaso al mercado blaugrana

Alemany también ha tratado el tema de la renovación de Ousmane Dembélé. "Deportivamente no hemos tenido duda alguna. Otra cosa es que él acaba contrato y había una gran diferencia entre la valoración de sus agentes y lo que nosotros entendíamos", destacó el director de fútbol. Además, el balear ha asegurado que, con el nuevo acuerdo, el extremo francés tiene una cláusula de rescisión de 100 millones.

Descartes y Jules Koundé

El directivo blaugrana ha destacado que están "en contacto" con agentes de los jugadores que no viajan a la gira "para llegar a un acuerdo". El ex del Valencia ha afirmado que "lo lógico es que ellos se queden aquí y busquen una salida que sea lo más pronto posible". Además, Alemany ha añadido que no contemplan rescindir los contratos porque no es la vía que quieren y no solucionan el fair play.

Sobre Jules Koundé, el director de fútbol ha preferido no hablar "por respeto al club" aunque ha señalado que tienen muy claro "el plan del entrenador". "Queda un mes y medio de mercado y pueden pasar muchas cosas", ha concluido.