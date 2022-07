🔝⚽️

𝙂𝙊𝘼𝙇 𝙊𝙁 𝙏𝙃𝙀 𝙎𝙀𝘼𝙎𝙊𝙉

Chi sarà il prossimo semifinalista tra Molina, Deulofeu, Pussetto e Pereyra? 👊



Who is going to be the next semi-finalist between #Molina, #Deulofeu, #Pussetto and #Pereyra? 👊



⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese pic.twitter.com/9ZJvI1Tj4J