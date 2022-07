El Barça sigue creciendo. Ha fichado a Christensen, Kessié, Raphinha y Lewandowski y renovado a Dembélé. Y pretende que el siguiente sea Jules Koundé. Sin embargo, donde no van tan bien las cosas es en el capítulo de salidas. Son varios los futbolistas con los que no cuenta el club y, de hecho, algunos de ellos se han quedado sin viajar a la gira de pretemporada en Estados Unidos.

Uno de los descartados es Óscar Mingueza. El defensa se ha quedado sin sitio tras los fichajes de otros futbolistas y asume que su futuro no está en el Barcelona. Hay clubes interesados en él en LaLiga, la Serie A y la Bundesliga y el jugador no pondrá difíciles las cosas al club. De momento, sin embargo, es el club el que no se lo pone nada fácil al jugador.

El Barça quiere vender a Óscar Mingueza por cinco millones

La cifra que pide el equipo culé deja fuera de combate a todos los pretendientes del zaguero: cinco millones de euros, según informa Sport. El club considera que es un futbolista de futuro y no vale menos que esa cantidad, lo cual ha paralizado su venta. Los equipos que preguntaron por él no piensan pagar ninguna cifra que se acerque a esa.

De este modo, solo hay dos escenarios posibles. Uno pasaría por una cesión del jugador con el objetivo de que se revalorice. El otro, lógicamente, sería que el Barça se replanteara el precio que ha impuesto y rebajara considerablemente sus pretensiones. Más remota es la posibilidad de que se quede en la plantilla de Xavi Hernández.