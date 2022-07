El Barça ve la luz al final del túnel. Tras activar las palancas económicas ha conseguido fichar a Raphinha y Lewandowski y renovar a Dembélé. De este modo, el objetivo ahora es reforzar la defensa, en la que ya ha llegado Christensen pero se necesitan más caras nuevas para competir al más alto nivel.

El preferido para la zaga siempre ha sido César Azpilicueta. El internacional por España tiene mucha experiencia, sabe lo que es ganar la Champions y quiere volver a LaLiga, pero se ha encontrado con las trabas del Chelsea. Al principio iba a dejarle salir gratis pero ha terminado pidiendo traspaso y el precio que pide Todd Boehly no se ajusta a lo que está dispuesto a pagar el Barcelona por un futbolista con un solo año más de contrato.

El Chelsea no venderá a Azpilicueta al Barcelona antes de fichar a su sustituto

En un principio la entidad londinense ofreció tanto al navarro como a Marcos Alonso, otro objetivo culé al que también le queda solo una temporada de vinculación con el Chelsea, por trece millones. Joan Laporta y Mateu Alemany no aceptaron esas condiciones y, tras pedir negociar por separado, el club inglés pidió ocho 'kilos' por Azpilicueta. Sin embargo, ha surgido una condición más.

El Chelsea se ha debilitado mucho como consecuencia de los meses de incertidumbre en el final de la época de Roman Abramovich. El propio Christensen se fue gratis al Barça y Antonio Rüdiger hizo lo propio con el Real Madrid como destino. Ya ha llegado Koulibaly pero se necesitan dos o tres defensas más y Thomas Tuchel no quiere quedarse en mitad de la pretemporada sin efectivos. Por tanto, Azpilicueta no saldrá mientras no llegue un zaguero que le reemplace.

El giro de los acontecimientos en este sentido lo ha marcado Nathan Aké, que estaba llamado a ser otro de los refuerzos pero finalmente se quedará en el Manchester City. De este modo ahora la prioridad vuelve a ser Koundé, un futbolista al que también pretenden en el Camp Nou y de momento mantiene bloqueados los mercados del Barcelona, el Chelsea y el Sevilla.