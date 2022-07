El Atlético de Madrid se ha fijado un objetivo claro para el mes que queda de mercado: vestir a Cristiano Ronaldo de rojiblanco. El portugués es el favorito del Cholo Simeone para solucionar los problemas de su equipo con el gol y el técnico argentino está dispuesto a lo que haga falta para hacer posible su fichaje.

Lo cierto es que hoy por hoy el cuadro colchonero no puede acometer la incorporación del luso. El Manchester United no pone ninguna facilidad para su salida y el club del Metropolitano necesita ingresar 40 millones para presentar una oferta a la que puedan dar luz verde desde Old Trafford.

También es necesario, lógicamente, hacerle hueco en la plantilla. Hay overbooking de delanteros y el Atlético ya negocia la venta de Álvaro Morata a la Juventus. Aunque se intenta obtener un buen traspaso por el internacional español la cifra no será suficiente para lanzarse a por el portugués y además seguiría habiendo exceso de equipaje en cuanto a jugadores de ataque.

Simeone quiere prescindir de Griezmann para fichar a Cristiano Ronaldo

El plan del Atlético de Madrid, según The Times, es vender a Antoine Griezmann. El francés volvió el verano pasado al equipo colchonero y su segunda etapa en el Metropolitano podría estar llegando a su fin. Venderlo dejaría dinero en caja, ahorraría a la entidad una ficha importante y liberaría una plaza para la delantera. Los tres requisitos que se necesitan para fichar a Cristiano Ronaldo y que ningún otro futbolista de la actual plantilla rojiblanca cumple.

De momento el primer ofrecimiento ha sido infructuoso. El Atlético trató de venderlo al Paris Saint-Germain, que respondió con un no. No será fácil colocarlo por su alto sueldo y la opción más factible podría ser un trueque con el Manchester United, donde se espera que Cristiano haga fuerza para salir por su deseo de jugar la Champions por vigésima temporada consecutiva.