Las palancas han permitido al Barça revivir económicamente hablando en este mercado de fichajes. El conjunto blaugrana ha cerrado incorporaciones que, sin duda, le ayudan a subir un escalón en su lucha por volver al primer nivel de los mejores equipos europeos. Sin embargo, con las palancas solo no sirve para cuadrar unas cuentas que, durante mucho tiempo, han estado en números rojos.

El plan de Laporta este mercado era vender a un jugador por el que podían sacar mucho dinero. El elegido es Frenkie De Jong. El futbolista neerlandés tiene mucho mercado en Europa y el Barça espera sacar una cantidad cercana a los 80 millones de euros. El United estaba dispuesto a pagarla pero, cuando todo parecía hecho, Frenkie se negó a jugar en Old Trafford y la operación quedó en el olvido.

A día de hoy, el ex del Ajax sigue siendo la principal opción a abandonar el Camp Nou, pero no lo está poniendo fácil y el Barça ya piensa en alternativas por si finalmente no encuentra acomodo para De Jong. Según informó Antonio García (Deportes Cuatro), el plan B del Barça es Ter Stegen. El alemán viene de cuajar su peor temporada a nivel individual y eso despertó algunas dudas. En el Camp Nou no dudan ni mucho menos de su nivel, pero la situación económica obliga a pensar en una venta y ahora mismo sería el sacrificado si De Jong termina quedándose.