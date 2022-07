El Real Valladolid estaría interesado en el fichaje de Konrad de la Fuente para la próxima temporada, según ha informado el diario AS. El jugador americano, canterano del Barça, llegaría a Pucela en calidad de cedido, un año después de salir del club blaugrana y recalar en el Olympique de Marsella.

El atacante no ha cuajado en el conjunto francés en el que ha disputado 16 encuentros y no ha marcado ningún gol. Tras no convencer la pasada temporada, Igor Tudor, entrenador del equipo galo, no cuenta con él y desde el José Zorrilla habrían preguntado por su situación.

Refuerzo en ataque

Si Konrad de la Fuente acabara vistiendo de blanquivioleta el Real Valladolid reforzará una zona en la que no cuenta con demasiados efectivos. Gonzalo Plata y Toni Villa son los únicos extremos del equipo que cuentan para el entrenador y el jugador americano sería otra alternativa.

El ex de La Masia jugó 21 partidos oficiales con el filial en los que anotó seis goles, pero nunca logró debutar de forma oficial con el primer equipo blaugrana. En Valladolid, podría tener la oportunidad de reivindicarse.