El Chelsea acaba de tirar la casa por la ventana y está a punto de cerrar el fichaje de Marc Cucurella, lateral izquierdo español que ha jugado en el Brighton la última temporada. El ex del Barça, Eibar y Getafe apenas lleva una temporada en Inglaterra, pero le ha bastado para convertirse en uno de los laterales más codiciados del mercado.

De hecho, el Chelsea no ha corrido solo la carrera por llevárselo. Su primer pretendiente era el Manchester City de Guardiola que, desde el primer momento, apostó fuerte para ficharlo, y más tras la salida de Zinchenko al Arsenal. Sin embargo, el Brighton, que no tenía necesidad de venderlo, solo esperaba una oferta descomunal para dar el 'sí'. Y esa oferta finalmente ha llegado, pero no del lado citizen, sino del bando 'blue'. Y es que según informa MARCA, el Chelsea habría ofrecido 50 millones de euros, una cantidad que supera la oferta del equipo de Guardiola, que se plantó en 40 millones.

Marcos Alonso, más cerca del Barça

Por otro lado, Fabrizio Romano informa que el acuerdo entre Cucurella y el Chelsea es total, por lo que el jugador ya habría dado el visto bueno a recalar en Stamford Bridge. Con la llegada de un nuevo lateral al equipo de Tuchel, la posibilidad de que Marcos Alonso abandone la entidad crece cada vez más. Ahora mismo en plantilla el Chelsea dispondría de los dos españoles y Ben Chilwell para el costado izquierdo. Este podría haber sido el paso definitivo para que Marcos Alonso fiche por el Barça.