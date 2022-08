Se fueron Coutinho, Lenglet, Rey Manaj, Mingueza... y el siguiente será Riqui Puig. El Barça sigue avanzando a buen ritmo con las salidas de los jugadores que no entran en los planes de Xavi Hernández y lo hace, además, en condiciones ventajosas para el club.

El próximo es, por tanto, el centrocampista de Matadepera. Tras ofrecerlo a diferentes clubes de Europa y recibir el 'no' de todos ellos, su destino estará finalmente en la MLS. Más concretamente, en Los Ángeles Galaxy, que no tiene garantizada su clasificación para el play off de la liga estadounidense y busca un salto de calidad en su plantilla.

Las cifras del traspaso de Riqui Puig a Los Ángeles Galaxy

El Barça, de inicio, no cobrará por el centrocampista: de momento sale traspasado sin coste alguno. Sin embargo, de cara a futuro se guarda un porcentaje de una hipotética venta futura, además de una opción de recompra. Ventajas que se suman al principal beneficio: liberar su ficha. Su contrato con el cuadro americano será de tres años.

La operación debe firmarse en las próximas horas, pues este jueves se cierra el mercado de fichajes de la MLS. Una vez cerrado el capítulo de Riqui Puig, las siguientes salidas que deben abordar Joan Laporta y Mateu Alemany son las de Neto, Umtiti y Braithwaite.