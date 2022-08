Avance positivo en el mercado de fichajes para el Celta de Vigo. Una vez está a punto de resolver la situación con Santi Mina, donde el Al Shabbab Saudí dirigido por Vicente Moreno aceptaría hacerse con sus servicios, el club ha formalizados la incorporación de uno de sus primeros objetivos: Carles Pérez.

El actual jugador de la AS Roma hará la maleta para volver a España. Desde hace unas semanas, el conjunto de Balaídos había mostrado serio interés en su contratación, pero no ha sido hasta las últimas horas cuando se ha contado con el 'ok' de todas las partes. Carles Pérez aterrizará esta noche en tierras gallegas, para terminar de formalizar su vínculo con el Celta de Vigo. La operación tratará de una cesión por una temporada con opción de compra no obligatoria.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨: El #RCCelta y la @OfficialASRoma alcanzan un principio de acuerdo para la cesión de Carles Pérez. — RC Celta (@RCCelta) 8 de agosto de 2022

El futbolista catalán ha puesto todo de su parte para vestir de celeste y ser el octavo fichaje de la campaña 2022/23. Mourinho tampoco ha puesto trabas para su salida, a sabiendas de que en el Celta gozará de numerosas oportunidades. De esta forma, el atacante formado en La Masía fortalecerá la lanza ofensiva y Coudet podrá tener un complemento idóneo para Iago Aspas.