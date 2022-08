Miguel Gutiérrez es la nueva incorporación del Girona para reforzar la banda izquierda. Tanto el Real Madrid como el conjunto catalán hicieron oficial hace unos días el fichaje del canterano blanco para las próximas cinco temporadas, hasta 2027. Eso sí, el conjunto madridista se guarda el 50% de los derechos del jugador.

Miguel Gutiérrez quería dar el paso a LaLiga y ha señalado al ‘culpable’, y también gran responsable, de su marcha al conjunto catalán. "Hablé con Míchel y me convenció mucho. El Girona tiene una idea muy cercana a mi estilo de juego. Cuando un club te quiere y apuesta por ti, no hay mucho que pensar. Estoy aquí con mucho entusiasmo", indicó el canterano del Real Madrid, para el que esa conversación con el técnico del conjunto catalán fue definitiva.

"Quiero dar mi paso a Primera División. Es un paso muy importante en mi carrera. Quiero crecer como futbolista y hacer grandes cosas en el Girona. Estoy muy agradecido por la apuesta que han hecho por mí. Este año demostraré mi compromiso en el campo", prosiguió el futbolista.

"Espero madurar en los aspectos que tengo que mejorar. Girona y Míchel me van a ayudar mucho con esto. Aquí, en los primeros días, me sentí bien. Fue todo bastante rápido, de un día para otro. Me siento cómodo con el equipo y tenemos que seguir trabajando", concluyó, consciente de que es aún joven y tiene mucho por mejorar sobre el terreno de juego.