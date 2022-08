Ander Herrera podría volver este verano a España ocho años después. Según ha informado el diario AS, el Athletic Club y el jugador estarían negociando su vuelta a San Mamés en este mercado de fichajes. Aunque se trata del primer contacto, el fichaje del bilbaíno cada vez está más cerca, sobre todo por la situación que vive en el PSG.

El club parisino no cuenta con el mediocentro que acaba contrato en junio de 2024. Aunque la idea del jugador era acabar su contrato en el equipo de Mbappé y compañía, desde la entidad querrían darle salida y ahorrarse la ficha, de unos seis millones de euros, de un jugador que no cuenta en el equipo. Desde el Parque de los Príncipes optarían por un traspaso con un precio bajo, pero todo hace indicar que el Athletic no 'pujaría' por el jugador.

Rescisión de contrato

La rescisión de contrato parece, a día de hoy, la opción más viable para que Herrera salga del PSG. Y sería una vez completada, cuando el conjunto vasco se lanzaría a por el mediocentro que en 2014 dejó el club rumbo al Manchester United a cambio de 36 millones de euros.

Aunque no hay nada seguro sobre la mesa, poco a poco la operación 'Ander' va tomado forma y en San Mamés estarían pendientes del jugador para que fiche por uno de los equipos más importantes en su carrera, además del Zaragoza, el Athletic Club.