Sergiño Dest vive unos días complicados en Can Barça. El jugador, a pesar de no estar lesionado, no ha sido convocado por Xavi Hernández para el primer partido de LaLiga Santander que se disputa a las 21:00h en el Spotify Camp Nou por decisión técnica y todo hace indicar que se le está buscando salida al americano.

A pesar de que empezó teniendo bastante protagonismo en pretemporada, poco a poco su presencia en el once se ha ido diluyendo y aunque en principio la idea era que no se fuera, las cosas han cambiado. Además, el lateral derecho tenía muchas papeletas para salir del equipo si el club fichaba a Azpilicueta, que al final renovó con el Chelsea. Sin embargo, incluso sin la llegada del defensor español, Dest está en el mercado. El futbolista no ha convencido a Xavi que cree que puede utilizar como lateral derecho a Araújo, Koundé o Sergi Roberto o incluso fichar a un jugador que cubra esa posición. El United, al acecho 🚨 SQUAD LIST 🚨#BarçaRayo pic.twitter.com/mO0UxcrsUt — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 de agosto de 2022 Te puede interesar: Fútbol Laporta: "Hemos cumplido y los fichajes se van a inscribir" El Manchester United estaría interesado en fichar al lateral americano, además de a Frenkie De Jong. Dest tiene mucho mercado y en el Barça estarían pidiendo 20 millones de euros para dejar salir al futbolista, sin embargo, el conjunto mancuniano querría incluir a algún jugador para abaratar la operación. Por otra parte, el Chelsea también parece que estudiar el fichaje del ex del Ajax a pesar de que acaba de renovar a Azpilicueta. No obstante, el jugador de momento no tiene intención de salir del club blaugrana en el que asegura que está feliz. Sin embargo, todo hace indicar que si no cuenta para Xavi y no tiene minutos puede acabar saliendo.