José Mourinho no descansa en este mercado de fichajes en busca de armar un equipo campeón para esta temporada. Tras las incorporaciones de Paulo Dybala y Giorginio Winaldum, el entrenador portugués se habría interesado en Marco Asensio, según ha publicado el diario MARCA. El futbolista no tiene sitio en el esquema de Ancelotti y podría salir del Real Madrid.

La incorporación del internacional con la selección española se produciría si finalmente saliese Nicolo Zaniolo de la AS Roma. Por su parte, Asensio no jugó ayer en el partido que el conjunto madridista ganó al Almería y el club tampoco le ha ofrecido una oferta de renovación, por lo que parece que de quedarse, pasará otra temporada en el banquillo.

El de Palma de Mallorca acaba contrato la temporada que viene y desde el Santiago Bernabéu se enfrentan a la que podría ser la última oportunidad para sacar algo por él. Además, el balear no tiene ninguna oferta seria de ningún equipo sobre la mesa.

El Mundial, en la recámara

Con el Mundial de Catar a la vuelta de la esquina en noviembre, a Asensio no le beneficiaría quedarse en el Real Madrid si los planes de Ancelotti con él no cambian. De los dos partidos que ha jugado el conjunto blanco esta temporada (Supercopa de Europa y Almería), el balear no ha jugado ni un minuto de ellos.

A pesar de que Luis Enrique lo convocó en junio y es de su gusto, si no tiene continuidad en el equipo de la capital, su presencia en el torneo mundialista peligra mucho.