La salida de Memphis Depay del Barça habría sufrido otra vuelta de tuerca. Tal y como ha informado el diario Sport, el jugador habría rechazado la propuesta de la Juventus de Turín para ficharle de dos años con un sueldo de cinco millones de euros más dos en variables pidiendo más dinero.

La negativa del neerlandés habría acabado con la paciencia de los italianos que ya tendrían prácticamente atado a su sustituto, Arkadiusz Milik, del Olympique de Marsella, que llegaría cedido a cambio de dos millones de euros y con una opción de compra de ocho a final de esta temporada.

El día de hoy se presentaba clave para el conjunto turinés para finiquitar el traspaso del jugador del conjunto catalán o rechazarlo definitivamente. Todo parece indicar que la segunda opción será la que acontezca en los próximos días.

Sin salida

Hasta el día de hoy, la salida de Memphis del Barça iba bien encarrilada y parecía que era cuestión de horas. El conjunto blaugrana le habría concedido la carta de libertad para que fichara por la Juventus, ya que esperó al club culé el año pasado. Desde Can Barça, la marcha del neerlandés hubiese supuesto un alivio en la masa salarial.

Sin embargo, el jugador se ha enrocado que en que quiere más dinero del que el conjunto italiano la habría ofrecido y parece que finalmente no saldrá rumbo a Turín. Su situación es delicada ya que Xavi no cuenta con él, de momento, y el Mundial de Catar comienza en noviembre. Por su parte, el club no se puede permitir su ficha ya que aún falta al menos Koundé por inscribir, por lo que todo apunta que estudiará darle la carta de libertad.