Si nada se tuerce, Abde jugará finalmente cedido en el Valladolid. El marroquí ha estado en la rampa de salida durante todo el mercado de fichajes, aunque en las últimas semanas ganó fuerza la posibilidad de que se quedará siempre y cuando el club sacara a Aubameyang y a Depay. Finalmente, tal y como adelantan en Relevo, se irá cedido al Pucela previa renovación hasta 2026.

El extremo, que irrumpió con fuerza en la primera plantilla culé el pasado curso en un momento de máxima necesidad con Koeman en el banquillo, ha pasado a un segundo plano con todos los refuerzos para el ataque que Mateu Alemany ha ido cerrando estos últimos meses.

Lo más importante para el club es que el atacante tenga minutos y tras tener diferentes opciones sobre la mesa, Abde se habría ya decantado por la del Valladolid. En el José Zorrilla jugará cedido una temporada.

Fue una posibilidad en Mestalla

Hace unas semanas, su nombre estuvo vinculado al Valencia CF. No obstante, el club de Mestalla se terminó decantando por Bryan Gil para reforzar el extremo. El jugador del Tottenham ya tiene un acuerdo con el club para regresar como cedido (también lo hay entre clubes), pero Conte no dejará salir al gaditano hasta que no tenga un recambio.