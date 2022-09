Todo hace indicar que Toni Kroos se marchará cuando finalice la temporada y no seguirá en el Real Madrid. Más después de conocerse que ha rechazado todas las ofertas de renovación que le han puesto sobre la mesa.

En el Santiago Bernabéu están pendientes de la decisión del ex del Bayern de Múnich, que podría retirarse el próximo verano o cambiar de club, y ya han comenzado a buscar en el mercado un sustituto de garantías.

Candidatos hay varios, y se ha vuelto a hablar de Sergej Milinkovic-Savic, de la Lazio, pero el favorito de Florentino Pérez sigue siendo Jude Bellingham, que pese a su edad ya es una de las estrellas del Borussia Dortmund.

Sin embargo, competencia no les va a faltar a los ‘blancos’. Aún así, Florentino Pérez es optimista y está dispuesto a afrontar el elevado coste que supone firmar al astro inglés. No en vano, el Borussia no se conformará con menos de 100 millones de euros.