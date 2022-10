Final feliz para todos. El Barça no quería la vuelta de Griezmann en verano para causar un nuevo problema con las salidas; el Atlético no pensaba pagar la cláusula firmada; y el jugador buscaba una estabilidad que le permitiera disfrutar del fútbol desde el césped sin mirar el reloj. Y es que no podía superar una serie de minutos sin obligarse a comprar a Antoine por una cifra inasumible.

Las negociaciones entre ambos clubes se aceleraron este martes y, ahora sí, han llegado a un acuerdo para que el Atlético abone 20 millones de euros para hacerse con los servicios del internacional francés en propiedad. Hasta el momento, Simeone tenía órdenes de la directiva de no contar con el goleador todo lo que le hubiera gustado. En breve, la cláusula se habrá esfumado y el argentino podrá formar el once inicial como considere. Todos ganan. La paella, éxito de gastronomía catalana para el FC Barcelona