Cristiano Ronaldo está viviendo una de sus temporadas más complicadas desde que es futbolista profesional. El astro portugués ha perdido su sitio en el once del Manchester United y cada vez dispone de menos minutos. Conforme avanzan las jornadas, la salida del luso en el próximo mercado de fichajes parece más claro. Cristiano tendría un pretendiente que le permitiría no moverse de Inglaterra, y es que según Daily Mirror, el Chelsea está interesado en hacerse con los servicios del '7'.

Cristiano no cuenta para Ten Hag y parece que esa es una situación inamovible. El exjugador del Real Madrid cada vez juega menos y la realidad es que el United no se ha visto afectado por ello. Ahora mismo ocupan la sexta plaza a solo un punto de Champions League. El deseo de Cristiano es seguir sintiéndose importante en un gran equipo y Mánchester no parece el lugar para él.

El requisito de Cristiano a su nuevo equipo

El interés del Chelsea viene de una gran relación entre Todd Boehly, propietario del conjunto londinense, y Jorge Mendes, agente del crack portugués. Además, uno de los requisitos de Cristiano siempre ha sido jugar en un equipo que dispute la Champions League, por lo que vería con buenos ojos aterrizar en Londres a mitad de temporada.