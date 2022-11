La era Simeone parece estar llegando a su fin. Después de una dura eliminación en Champions, que también saca al Atlético de Madrid de la Europa League, desde el club rojiblanco se estaría buscando un nuevo entrenador y ha salido un nombre para sustituir al 'Cholo' Simeone. Según ha informado El Chiringuito de Jugones, Luis Enrique sería el técnico elegido por la directiva del Metropolitano para reconducir el equipo.

Además, siempre partiendo de la información de dicho medio, la llegada del asturiano al banquillo también implicaría una "limpieza" de vestuario, dando salida a jugadores que desde el club se piensa que no deberían formar parte del nuevo proyecto.

🚨EXCLUSIVA @JavidelaPena🚨



💣"El ATLETI ya ha contactado con el entorno de LUIS ENRIQUE"💣



🧹"Su llegada implicaría una LIMPIEZA de VESTUARIO"🧹 pic.twitter.com/N34T7xmJU2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 2 de noviembre de 2022

El ex entrenador del Barça es el actual técnico de la selección española de fútbol y tiene contrato hasta final de año, justo después del Mundial de Qatar. El míster ha esquivado siempre las preguntas sobre su renovación con el combinado nacional, por lo que la opción de que no continúe no se puede descartar.

Marcelino, entre las opciones

Otro de los nombres que la dirección deportiva del Atlético de Madrid barajaría para ser el recambio de Simeone es la de Marcelino García Toral. El ex del Valencia se encuentra sin equipo actualmente tras acordar salir del Athletic Club de Bilbao a finales de la temporada pasada.

El sueño del asturiano siempre ha sido ser el seleccionador del combinado nacional, de hecho, él mismo lo ha reconocido. De esta manera, si Luis Enrique no renovara con la selección española, Marcelino podría ser una opción para dirigir a 'La Roja' en los próximos años.

Sin embargo, de no ser así, al de Villaviciosa se le podría abrir la puerta del Atlético de Madrid, un club que los últimos años ha rendido a gran nivel y ha participado en la Champions League.