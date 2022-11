El Mundial de Catar es un escaparate perfecto para todos los jugadores que quieren cambiar de equipo o bien ganarse un nuevo contrato. Está por ver cuál de estas dos opciones se ajusta más a los deseos de Benjamin Pavard, por quien pujan tanto FC Barcelona como Real Madrid.

El lateral derecho francés tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2024 y es un fijo con el cuadro alemán, que pretende ampliar el vínculo con el polivalente defensa. A sus 26 años y tras llegar al Bayern en 2019 previo pago de 35 millones al Stuttgart, todo apunta a que los bávaros dificultarán su salida y, en caso de abrirle la puerta, sería con la intención de hacer muy buena caja con él.

Opción si no llega Azpilicueta

El FC Barcelona dio por hecho que el pasado curso iban a firmar a César Azpilicueta, capitán del Chelsea, para blindar el carril derecho a la vez que se reforzaba el centro de la zaga. El navarro tenía un acuerdo con la directiva anterior, pero la actual no lo respetó y éste no quiso forzar su salida. Se supone que en verano llegará al Camp Nou a coste cero para adueñarse de la banda diestra. En cualquier caso, la opción de Pavard sigue abierta, sobre todo si tanto Bellerín como Dest no visten la elástica culé en el curso 23/24.

Pavard por Carvajal

Por otro lado, el Real Madrid lleva tiempo rastreando el mercado de fichajes en busca de un lateral derecho de garantías. Y el nombre de Benjamin Pavard está marcado en rojo. Actualmente los blancos cuentan con Dani Carvajal y Lucas Vázquez como opciones para el puesto, pero el rendimiento del primero lleva años lejos de su mejor nivel, mientras que el segundo no es lateral y muestra carencias defensivas. La llegada de Pavard en verano supondría un salto de calidad para la que actualmente es una de las mejores defensas de Europa.