Héctor Bellerín podría tener las horas contadas en el FC Barcelona. El catalán llegó como un parche para cubrir la posición de lateral derecho, pero tampoco ha estado a la altura de la camiseta hasta el momento. El ex del Betis podría encontrar su futuro en Italia, donde José Mourinho le recibiría en la capital con los brazos abiertos.

Según informa Estadio Deportivo, el técnico portugués habría llamado al Barça para solicitar la cesión del diestro este mismo mercado de invierno e incluso podría abonar un traspaso a bajo coste por el ex del Betis. Fichó por una temporada tras no lograr Xavi su ansiado Azpilicueta, que podría llegar libre el próximo verano. El motivo no es otro que la necesidad de cubrir el carril derecho con un perfil ofensivo para la línea de 5 que emplea habitualmente. En cualquier caso, recientemente se especuló con que Bellerín se había comprometido con el Betis para regresar al Benito Villamarín libre la próxima temporada, algo que difícilmente se daría si existiera un traspaso, pero se mantendría intacto en caso de cerrarse una cesión para la segunda vuelta de LaLiga.

"El traidor"

Las prisas son un problema, pero todo fue desencadenado tras el empate de la Roma frente al Sassuolo, donde Mourinho afirmó que había un traidor en el vestuario. Las acusaciones públicas no desvelaron el nombre, pero finalmente todos los focos apuntaron a Rick Karsdorp, que fue apartado y será traspasado en enero. El holandés lo sabe y ya busca opciones.