César Azpilicueta es uno de los defensores más completos de Europa. El capitán del Chelsea está decidido a terminar su larga etapa en Londres y sólo el cambio de directiva y no querer forzar su marcha hizo que no llegara a España el pasado verano. El lateral derecho de la Selección terminaba contrato el pasado 30 de junio y llegó a un acuerdo con el Chelsea para que no ejecutaran la opción unilateral de renovación. Los ingleses no respetaron el acuerdo y el navarro decidió acatar la situación y aguantar en la Premier antes de volver a LaLiga.

Ahora, según la BBC, Florentino Pérez estaría intentando fichar al lateral titular de la selección española en el Mundial de Catar para tratar de desbancar a un Dani Carvajal venido a menos. El madridista cumple 31 años en enero, por los 33 de Azpilicueta, por lo que sería una banda derecha de experiencia y garantías a corto plazo. Además, el del Chelsea ha demostrado sobradamente su capacidad para adaptarse a jugar de central o de lateral por ambas bandas. Por un lado, el club debe saber que deberán abonar cierta cantidad si lo quieren reclutar en enero, como dice la BBC británica. Por otro, su llegada supondría la salida de Odriozola, quien podría regresar a Italia para ponerse a las órdenes de Mourinho en la Roma. El diario británico destaca que el Real Madrid valora su fichaje como referencia para “jugadores más jóvenes debido a su profesionalidad" y su incansable compromiso con el club para el que esté jugando.